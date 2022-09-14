Мюнхен, Германия, , 08:17 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Барселоной» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Флаг футбольного клуба «Бавария» (сс) RonnyK

В составе «Баварии» голы забили защитник Лукас Эрнандес на 50-й минуте и нападающий Лерой Зане на 54-й.

Выступающий за «Барселону» бывший форвард «Баварии» Роберт Левандовский провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

На сегодняшний день «Бавария» занимает первое место в группе С, на счету команды шесть очков. «Барселона» идёт на втором месте с тремя очками.