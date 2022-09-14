Пермь, 14 сентября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Перми 14 сентября почтят память жертв авиакатастрофы. На мемориальном комплексе на месте крушения самолета в Свердловском районе города состоится церемония «Час памяти», сообщили в пресс-службе мэрии.

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После минуты молчания в небо запустят 88 именных воздушных шаров. Родственники и близкие напишут на воздушных шарах личные послания погибшим.

Напомним, крушение самолёта «Боинг 737-505» произошло 14 сентября 2008 года. Лайнер следовал из Москвы в Пермь и разбился при заходе на посадку. До взлетно-посадочной полосы аэропорта «Большое Савино» оставалось 11 км.