Чебоксары, 14 сентября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В сентябре губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Чувашии Олег Николаев проведут прямые линии с жителями. Онлайн-общение состоится соответственно 16 и 30 сентября. При этом если Русских не ограничивал в тематике вопросов, то в случае с Николаевым чиновники определили «основные темы» общения с жителями, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

16 сентября состоится прямая линия ульяновского губернатора Алексея Русских, для чего ещё в августе начался сбор вопросов. Отмечается, что онлайн-трансляцию будет проходить в режиме реального времени на базе шести площадок.

Глава Чувашии Олег Николаев проведёт прямой эфир с жителями республики 30 сентября — в День веры, надежды и любви. Власти отмечают, что онлайн-встреча будет посвящена 2023 году, который в республике объявлен Годом счастливого детства. При этом тематика вопросов, которые могут задавать жители, фактически «очерчена».

«Основными темами станут обеспечение благополучного и безопасного детства, предоставление детям равных возможностей для всестороннего развития и самореализации в республике. Будут представлены инициативы и практики региона в сфере детства», — говорится в сообщении.

Жители, помимо вопросов по указанной тематике, также «смогут предложить свои инициативы» и мероприятия тематического года. Вопросы принимаются по заполненной форме.

Напомним, что 2023 год в Чувашии объявлен Годом счастливого детства. Руководитель республики Олег Николаев пояснил, что тематика станет «логическим продолжением» Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей (2021 год) и Года выдающихся земляков (2022 год). После акцентов на истории и достижениях чувашского народа власти сосредоточат внимание на поддержке детей, так как через знание истории «должны быть сильными и противостоять внешнему давлению».

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года правительство России определило соцсети, где органы власти с 1 декабря 2022 года будут обязаны вести официальные аккаунты. Это «ВКонтакте» и «Одноклассники».