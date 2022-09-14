Уфа, , 08:24 — REGNUM Около 3,2 млрд рублей поступит в Башкирию из федерального бюджета до конца 2023 года для завершения строительства Восточного выезда в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ремонт дороги City-yaroslavl.ru

Сообщается, что из этих средств 1,3 млрд выделят в 2022 году.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева, сейчас документы о дополнительном выделении средств проходят процедуру подписания.

Согласно данным на начало сентября, Восточный выезд готов наполовину, при этом по некоторым направлениям строительные работы давно преодолели свой экватор.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Восточный выезд позволит соединить центральную часть столицы Башкирии с федеральной трассой М-5 «Урал». Его намерены ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Он включает в себя автодорожный тоннель протяженностью 1,2 км, мост через реку Уфа с эстакадой длиной 2,7 км и автодорогу протяженностью десять километров.

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