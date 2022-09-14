Чита, , 08:12 — REGNUM Администрация Читы 14 сентября предупредила об ухудшении погодных условий. По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15, 16 и 17 сентября ожидается небольшой дождь, 17 сентября — усиление ветра с порывами до 15 м/с.

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Управление по делам ГО и ЧС краевого центра предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности при сильном ветре.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Чите демонстрировала 10 сентября: тогда в краевом центре порывы ветра достигали 15 метров в секунду.

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