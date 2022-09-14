Благовещенск, 14 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Амурской области внедряют раздельный сбор мусора. С этой целью для населённых пунктов региона закупят более 700 контейнеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Новые контейнеры распределят между Благовещенском, Ивановкой, Тамбовкой и Чигирями. Кроме того, в 2023 году региональный мусорный оператор планирует закупить два мусоросортировочных комплекса в Сковородино, в 2024 году — в Магдагачи. Также будут приобретены специальные устройства для уничтожения мусора и техника для его перевозки. В целом в регионе намерены модернизировать систему обращения с отходами, эта тема обсуждалась на совещании с участием губернатора области Василия Орлова.

«Обновление контейнерных площадок, мусоросортировочные комплексы и модернизация системы ТКО в целом ведут к появлению в регионе новых производств. Раздельный сбор отходов сокращает объемы мусора на свалках. То, что раньше просто складировалось на полигонах, теперь идет в переработку», — также отметил глава Приамурья.

Он напомнил о том, что в Белогорске создано производство резиновой крошки из старых покрышек. Кроме того, возле Благовещенска перерабатывают пластик, из него делают лавочки и урны.

Как сообщало ИА REGNUM, на ВЭФ в 2021 году был заключён договор об установке в городах Свободный и Благовещенск, а также в посёлке Прогресс комплексов по переработке отходов.