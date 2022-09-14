Москва, , 08:09 — REGNUM В торжественном мероприятии, которое состоится в Кремле и будет посвящено 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы, примет 14 сентября участие президент России Владимир Путин. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба главы Российского государства.

Владимир Путин Kremlin.ru

«14 сентября Владимир Путин в Кремле примет участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что российский лидер выступит перед сотрудниками Роспотребнадзора, а также подведомственных ему научно-исследовательских учреждений, центров гигиены и эпидемиологии РФ, и проведёт вручение наград.

При этом указывается, что Путин проведёт отдельную встречу с главой Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил с Днём танкиста военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса.