Москва, 14 сентября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В торжественном мероприятии, которое состоится в Кремле и будет посвящено 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы, примет 14 сентября участие президент России Владимир Путин. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба главы Российского государства.

Kremlin.ru Владимир Путин

«14 сентября Владимир Путин в Кремле примет участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российский лидер выступит перед сотрудниками Роспотребнадзора, а также подведомственных ему научно-исследовательских учреждений, центров гигиены и эпидемиологии РФ и проведёт вручение наград.

При этом указывается, что Путин проведёт отдельную встречу с главой Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил с Днём танкиста военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса.