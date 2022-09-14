Оттава, 14 сентября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Правительство Канады выделит 4,5 млрд канадских долларов ($3,43 млрд) на реализацию мер поддержки малообеспеченных слоев населения, наиболее сильно страдающих от высокой инфляции. Об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР Деньги

Средства пойдут на единовременную надбавку в размере $385 к жилищному пособию, а также на для компенсации налога с продаж и удвоение ежеквартальной налоговой льготы.

Кроме того, дети до 12 лет, у которых нет стоматологической страховки, смогут получать по $500 в год, чтобы оплачивать услуги стоматолога.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно, что власти Канады собираются в течение пяти лет выделить в общей сложности $12 млрд фонду Growth Fund, для привлечения инвесторов в «зеленую» энергетику.