Томск, 14 сентября 2022, 08:09 — REGNUM Томские пожарные-десантники вернулись из рабочей командировки в Рязанской области. Они десять дней тушили лесные пожары в Окском биосферном заповеднике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.
По словам руководителя группы Дениса Маркова, они работали на одном из самых сложных участков.
«За трактором проводили отжиг кромки пожара. Всего прошли почти 30 километров», — отметил он.
Добавим, ранее томские пожарные помогли ликвидировать возгорания в лесах Ханты-Мансийского автономного округа.
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