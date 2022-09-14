Томск, 14 сентября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Томские пожарные-десантники вернулись из рабочей командировки в Рязанской области. Они десять дней тушили лесные пожары в Окском биосферном заповеднике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

По словам руководителя группы Дениса Маркова, они работали на одном из самых сложных участков.

«За трактором проводили отжиг кромки пожара. Всего прошли почти 30 километров», — отметил он.

Добавим, ранее томские пожарные помогли ликвидировать возгорания в лесах Ханты-Мансийского автономного округа.