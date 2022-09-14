Екатеринбург, 14 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Вандалы в январе–августе причинили Свердловской железной дороге ущерб на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Наталья Диева Электропоезд «Ласточка»

С начала 2022 года на территории, принадлежащей Свердловской железной дороге, зафиксировали 50 фактов вандализма. Большинство из них (37) — нанесение граффити. От рук вандалов также пострадали шесть вагонов «Ласточек». Вандалы орудовали в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Кунгуре Пермского края.

В компании призывают не проходить мимо фактов вандализма, а обращаться в полицию. При уменьшении затрат на восстановление инфраструктуры железнодорожники смогут направлять больше средств на модернизацию оборудования.