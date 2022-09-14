Иркутск, 14 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Численность населения Иркутского района за десять лет возросла почти вдвое и составила 2 млн 370 тыс. 102 человека, сообщает 14 сентября телеграм-канал правительства региона. По этому показателю регион занимает 4 место в СФО. Итоги Всероссийской переписи населения, которая прошла в стране с 15 октября по 14 ноября 2021 года, представил Иркутскстат.

Правительство Иркутской области Иркутская область

В Иркутске проживает 617,3 тыс. человек (26% жителей области), Ангарском городском округе — 232,9 тыс. (непосредственно в Ангарске — 221,3 тыс.), Братске – 224,1 тыс. человек.

На эти три территории приходится 45% населения. С 2010 года население Иркутска возросло на 5%, Свирска — на 13,4%, Черемхово — на 2,5%. Население Иркутского района увеличилось почти в два раза. В рабочем поселке Маркова проживает 36 971 человек (рост в 3,7 раза). Самый крупный сельский населенный пункт - Хомутово (15 064 человека, рост в 2 раза).

Самый небольшой город региона — Алзамай (5373 человека). А в рабочем поселке Кунерма Казачинско-Ленского района проживает всего 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–июнь 2022 года 21,5 тыс. человек были зарегистрированы в Иркутской области по новому месту жительства, но это не могло полностью компенсировать выбывших из региона. Отрицательное сальдо миграции сложилось по всем основным направлениям. Общий итог миграции — убыль в количестве 5634 человека.

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