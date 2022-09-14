Оренбургский район, Оренбургская область, 14 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Оренбуржье из сёл Оренбургского района в Оренбург с 30 сентября станет добираться дороже. Резкий рост тарифа произойдёт с 30 сентября. Об этом предупредил перевозчик, сообщают СМИ.

Gradkostroma.ru Автобус

В частности, сейчас из поселка станция Каргала в столицу региона можно добраться за 73 рубля, с 30 сентября проезд подорожает до 94 рублей.

ООО «Лавр» уведомило об изменении тарифа администрацию Оренбургского района. Билет в Оренбург из Павловки будет стоить 92 рубля, Покровки — 70 рублей, Сергиевки — 107 рублей, Холодных ключей – 78 рублей, Юного – 92 рубля, Струково – 135 рублей.

Население возмущено такой ценовой политикой. Траты родителей, чьи дети учатся в образовательных учреждениях в Оренбурге, существенно возрастут.