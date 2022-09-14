* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 14 сентября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер местное командование талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратилось к центральным органам движения с просьбой направить в эту провинцию дополнительно 1000 солдат. Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

13 сентября достоверные источники сообщили, что этот запрос был направлен после неоднократных безуспешных операций по подавлению сил Фронта сопротивления Афганистана.

Источники добавляют, что кари Фасихуддин, начальник штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и два других командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из провинции Гор, отклонили просьбу об отправке подкреплений в Панджшер.

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По словам собеседников издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время вербуют войска в южных, пуштунских, провинциях Гильменд и Кандагар для отправки на «Панджшерскую войну».

Следует отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за несколько дней перебросили в Панджшер несколько тысяч боевиков и развернули масштабную операцию по подавлению сил Фронта национального сопротивления. Но, похоже, что эти операции пока не увенчались успехом.