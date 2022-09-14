Чойский район, Алтай, , 08:03 — REGNUM По факту авиаинцидента с вертолётом Eurocopter AS 350 в Республике Алтай организована прокурорская проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Вертолёт совершил вынужденную посадку на Алтае Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

Инцидент произошёл около 16 часов по местному времени 13 сентября. Воздушное судно авиакомпании «Алтайавиа» совершил вынужденную посадку в Чойском районе.

«По предварительной информации в результате авиасобытия никто не пострадал, на борту находилось 5 человек. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются», — отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры намерены проверить исполнение законодательства о безопасности полетов.