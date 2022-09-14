Чойский район, Алтай, 14 сентября 2022, 08:03 — REGNUM По факту авиаинцидента с вертолётом Eurocopter AS 350 в Республике Алтай организована прокурорская проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошёл около 16 часов по местному времени 13 сентября. Воздушное судно авиакомпании «Алтайавиа» совершил вынужденную посадку в Чойском районе.
«По предварительной информации в результате авиасобытия никто не пострадал, на борту находилось 5 человек. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются», — отметили в ведомстве.
Сотрудники прокуратуры намерены проверить исполнение законодательства о безопасности полетов.