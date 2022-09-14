Чойский район, Алтай, 14 сентября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. По факту авиаинцидента с вертолётом Eurocopter AS 350 в Республике Алтай организована прокурорская проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР Вертолёт совершил вынужденную посадку на Алтае

Инцидент произошёл около 16 часов по местному времени 13 сентября. Воздушное судно авиакомпании «Алтайавиа» совершил вынужденную посадку в Чойском районе.

«По предварительной информации в результате авиасобытия никто не пострадал, на борту находилось 5 человек. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются», — отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры намерены проверить исполнение законодательства о безопасности полетов.