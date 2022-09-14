Вашингтон, 14 сентября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. США, Япония, Южная Корея и Тайвань начали подготовку к созданию структуры, обеспечивающей производство, поставки и контроль наиболее высокотехнологичных полупроводников. Об этом со ссылкой на представительство Тайваня в Вашингтоне 14 сентября сообщает газета The Asahi.

Полупроводниковые чипы

Издание подчёркивает, что четыре предполагаемых члена нового альянса и в настоящее время во многом контролируют мировое производство полупроводниковых чипов, с которыми на фоне пандемии возникли затруднения. В случае успеха новой структуры, надёжность мировых поставок, а также контроля над новыми технологиями и избирательными ограничениями в поставках, может существенно возрасти.

Напомним, тайваньская корпорация TSMC, являющаяся крупнейшим в мире производителем полупроводников, реализует в США масштабный производственный проект. Второй подобный проект TSMC в 2024 году планируется запустить в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден 25 августа подписал указ о реализации мер, предусмотренных законом о субсидировании американской полупроводниковой промышленности на сумму $52,7 миллиарда.

Читайте также: Мексика получила от США «историческое» предложение по полупроводникам