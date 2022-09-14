Кемерово, 14 сентября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В арбитраж Кемеровской области от физлица подан иск, требующий банкротства ОАО «Беловский цинковый завод», которое только 2,5 месяца назад вышло из прошлой процедуры несостоятельности. Исковое заявление ещё не принято к производству, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Истцом в споре выступил Андрей Любимов. Исковое заявление подано 9 сентября 2022 года. Его основанием заявлен не погашенный в срок долг в размере 118 114 202 рубля. Прочие детали иска пока не раскрывались.

Примечательно: предыдущее банкротное дело в отношении предприятия было прекращено в конце июня 2022 года. Изначально банкротом акционерное общество признали в 2013 году по упрощённой процедуре банкротства отсутствующего должника, но позднее данную процедуру отменили. А в июле 2020 года в отношении БЦЗ было введено внешнее управление сроком на 18 месяцев. В феврале 2022 года актив признали банкротом, открыв конкурсное производство. В апреле 2022 года в суд поступило ходатайство конкурсного кредитора о прекращении производства по делу о банкротстве ОАО «БЦЗ», мотивированное отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на конкурсное производство.