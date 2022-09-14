Тегеран, 14 сентября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. 13 сентября Иранский национальный центр киберпространства заявил, что все обвинения в адрес Ирана по поводу проведения кибератак против Албании являются чистой ложью, поскольку Исламская Республика Иран сама является одной из жертв подобных атак. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Мы сталкиваемся с тяжелой политической кампанией в средствах массовой информации. Те, кто утверждает, что киберпространство должно быть в целости и сохранности, хранят об этом мертвое молчание», — говорится в заявлении.

Согласно этому докладу, страна (Албания), дружелюбно принимающая у себя преступные террористические группировки, которые несут ответственность за нанесение тяжелых потерь иранской нации, теперь безосновательно обвиняет Иран в совершении кибератак.

«Западные государства запустили целую империю программ подслушивания и шпионажа, что также включает в себя хакерство, проникновение в большинство секретных национальных проектов. Все уже забыли, что первая кибератака была предпринята против мирной ядерной программы Ирана», — отмечается в заявлении.