Иран: заявление Албании о кибератаке совершенно безосновательно
Тегеран, 14 сентября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. 13 сентября Иранский национальный центр киберпространства заявил, что все обвинения в адрес Ирана по поводу проведения кибератак против Албании являются чистой ложью, поскольку Исламская Республика Иран сама является одной из жертв подобных атак. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«Мы сталкиваемся с тяжелой политической кампанией в средствах массовой информации. Те, кто утверждает, что киберпространство должно быть в целости и сохранности, хранят об этом мертвое молчание», — говорится в заявлении.
Согласно этому докладу, страна (Албания), дружелюбно принимающая у себя преступные террористические группировки, которые несут ответственность за нанесение тяжелых потерь иранской нации, теперь безосновательно обвиняет Иран в совершении кибератак.
«Западные государства запустили целую империю программ подслушивания и шпионажа, что также включает в себя хакерство, проникновение в большинство секретных национальных проектов. Все уже забыли, что первая кибератака была предпринята против мирной ядерной программы Ирана», — отмечается в заявлении.