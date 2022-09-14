Тегеран, , 08:10 — REGNUM По словам представителя Таможенной администрации Ирана, стоимость иранского экспорта в страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) выросла на 40% в годовом исчислении в течение первых пяти месяцев финансового года (21 марта — 22 августа). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 сентября.

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Рухолла Латифи заявил, что Иран экспортировал около 7,3 миллиона тонн товаров на сумму 4,1 миллиарда долларов в блок из девяти членов за рассматриваемый период.

Чиновник оценил общий объем торговли Ирана со странами-членами ОЭС в 9,1 млн тонн (6,89 млрд долларов), что, по его словам, на 39% больше по сравнению с показателями соответствующего периода предыдущего года, не упоминая, был ли этот рост в весовом или стоимостном выражении.

По словам Латифи, импорт Ирана из стран-членов организации составил 1,79 тонны. Несмотря на падение на 2% в весовом выражении, импорт Ирана вырос на 38% в стоимостном выражении.

По словам пресс-секретаря, Турция, Афганистан и Пакистан являлись тремя основными пунктами назначения иранских товаров среди стран-членов ОЭС в течение пятимесячного периода, при этом Турция, Пакистан и Казахстан оказались ключевыми экспортёрами в Исламскую Республику.