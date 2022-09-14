Южно-Сахалинск, , 07:57 — REGNUM На Сахалине и Курилах 6206 семей с начала 2022 года получили региональный материнский капитал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Материнский капитал © ИА REGNUM

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В области маткапитал при рождении первенца составляет 150 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — 250 тыс. Жители Сахалина тратят деньга на приобретение автомобиля, получение платных медуслуг, образование, покупку квартир и ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,2 млрд рублей из средств материнского капитала было направлено семьям из Башкирии на финансирование образовательных услуг.