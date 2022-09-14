Оренбург, , 07:56 — REGNUM В пригороде Оренбурга в посёлке Берды 18 сентября пройдёт городской фестиваль «Бердская слобода», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

П.Л. Бунин. Пугачев и Гринев. 1960 (Иллюстрация к повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»)

«Место выбрано не случайно. Это исторический район старого Оренбурга, тесно связанный с именами Емельяна Пугачёва и Александра Сергеевича Пушкина, который бережно хранит память о былых временах, овеянных исторической славой казачества», — сказали в мэрии.

Праздник начнётся с театрализованного шествия. Одним из главных его персонажей станет Емельян Пугачёв. Участники пройдут от ул. Восстания, 30 до Дома культуры «Орбита».

Гостей фестиваля ждёт реконструкция битвы «Белгородская крепость», а также большая концертная программа «Бердская слобода» с участием творческих коллективов города, выставка прикладного творчества и ярмарка товаров народного потребления. Свои двери откроет культурно-исторический салон «Берды устами Пушкина» от Музея истории Оренбурга. Состоится демонстрация документального фильма «Берды: история и современность».