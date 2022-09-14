Токио, , 07:56 — REGNUM Bandai Namco, наконец, официально представила восьмую игру серии Tekken. Анонсирующий трейлер PlayStation показала 14 сентября в рамках трансляции State of Play.

Лаки Хлоя (Lucky Chloe), персонаж игры «Tekken 7» Tekken.fandom.com

К сожалению, в ролике разработчики почти ничего не рассказали о будущем файтинге (игра про рукопашные поединки), лишь показали один бой и сообщили, что игра выйдет на PlayStation 5. Как отметила редакция журнала PC Gamer, весьма вероятно, что релиз также состоится на ПК, поскольку ранее Tekken 8 обнаружили в списке игр сервиса Nvidia GeForce Now, который выложили в Сеть ещё в ноябре 2021 года.

Напомним, с момента релиза Tekken 7 прошло уже более семи лет, игра вышла в продажу 18 февраля 2015 года. На скорый анонс Tekken 8 Bandai Namco намекнула в августе 2022 года, во время турнира по файтингам EVO.

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