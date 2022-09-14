Москва, 14 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Признать на уровне федерального закона статус специальной военной операции на территории б. УССР предложил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Пресс-служба правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв

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«Считаю, что пришла пора законодательно признать статус военной операции», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

По его мнению, ключевым следствием этого станет «назначение реальной меры ответственности за фатальные ошибки не только военнослужащих, но и в тылу».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил ужесточить наказание за госизмену — вплоть до пожизненного и лишения гражданства России.