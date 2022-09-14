Тегеран, , 08:35 — REGNUM 13 сентября министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что свыше трёх миллионов иранцев уже покинули страну и отправились в Ирак для совершения паломничества в Арбаин. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая перед журналистами, министр отметил, что по мере приближения Арбаина число паломников, которые намерены отправиться в Ирак, увеличивается.

По словам Вахиди, на шести пунктах пересечения иранской границы с Ираком сейчас наблюдается новый пик въезда паломников, при этом он отметил, что в настоящий момент никаких проблем с поездками в Ирак нет.

Кроме того, иранский министр упомянул, что в настоящий момент оба государства расширяют сотрудничество в различных значимых областях, чему способствует культурно-цивилизационная, историческая и географическая близость.