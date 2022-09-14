Ульяновск, , 07:55 — REGNUM В Ульяновской области обсуждают новый законопроект по поддержке детей-сирот в части обеспечения жилья. Данный вопрос в регионе относят к числу «застарелых и актуальных», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионе разработали новый законопроект, предусматривающий поддержку находящихся на жилищном учёте детей-сирот, в том числе тех, кто создал семью и нуждается в расширении жилищной площади. Власти выделили три основных предлагаемых направления.

Законопроект предусматривает возможность предоставления жилья в том муниципальном образовании, где фактически проживает человек, а не где воспитывался и учился. В регионе поясняют, что территориальная привязка для многих детей-сирот остаётся проблемой и фактически не отвечает их интересам.

Ещё одно предложение — социальное сопровождение сирот до момента передачи квартир.

Помимо этого, предлагается оказать дополнительную поддержку сиротам, которые создали семью и планируют расширять жилищные условия. Для могут ввести социальные выплаты в виде сертификатов, а также другие социальные гарантии.

Напомним, что в Ульяновской области в очереди на получении жилья состоят около 2 тыс. детей-сирот. Для решения проблемы планируется увеличить расходы на закупку квартир — в частности, в 2023 году предлагается дополнительно приобрести 350 жилищных помещений.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что власти пытаются «сдвинуть вопрос с «мёртвой точки» вопрос обеспечения жильём детей-сирот, который продолжается «оставаться застарелым и острым».

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