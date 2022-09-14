Тегеран, , 08:12 — REGNUM 13 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что безопасность в Кавказском регионе имеет особое значение для Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эбрахим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Выступая в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президент Ирана подтвердил, что Тегеран полон решимости сотрудничать с Ереваном во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Выразив глубокую обеспокоенность по поводу сохранения напряженности во всем регионе, Раиси выразил сожаление по поводу того, что мир и спокойствие на Кавказе до сих пор не восстановлены.

Он упомянул о вероломном проникновении израильского режима в регион и отметил, что это присутствие представляет угрозу региональной безопасности.

Подчеркнув, что регион не может мириться с новой войной, президент заявил, что стороны, подписавшие трехстороннее соглашение о прекращении огня, должны сохранять приверженность его тексту и воздерживаться от принятия любых мер, которые могут спровоцировать новую напряженность в регионе.

Премьер-министр Армении, в свою очередь, проинформировал президента Ирана о последних событиях на Кавказе. Он сообщил, что Иран всегда играл конструктивную роль в урегулировании региональных кризисов и напряженности.