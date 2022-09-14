Берн, 14 сентября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Грузии с 2013 года растет количество медсестёр в системе здравоохранения, но до сих пор наблюдается их острая нехватка. Об этом говорится в отчёте, обнародованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«Нынешняя ситуация с кадровыми ресурсами здравоохранения свидетельствует о несоответствии между спросом и предложением», — говорится в отчёте.

По данным ВОЗ, в Грузии на 100 тыс. населения было 555 медсестёр, что почти вдвое меньше показателя для других стран в Европе. При этом в республике растёт число врачей. Их стало в среднем 511 на 100 тыс. населения при том, что в других странах этот показатель около 350.

При этом врачей больше всего в Тбилиси: в три раза больше, чем в остальных регионах. Работать в сельской местности мало желающих.