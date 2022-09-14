Кызыл, , 07:54 — REGNUM В Туве по данным на утро 14 сентября зарегистрировано 20 лесных пожаров на общей площади 4676 га. 11 возгораний на площади 3491 га локализованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского минлесхоза.

Лесной пожар (сс) skeeze

Ликвидировано за сутки три пожара площадью 25,5 га. В борьбе с огнём задействованы сотни пожарных, 88 человек и 99 единиц техники находятся в резерве.

Наиболее крупные очаги действуют в Эрзинском районе. Накануне стало известно о направлении сюда аэромобильной группировки в составе 60 человек и 52 единиц техники.

«На землях особо охраняемых территориях зарегистрировано 4 лесных пожара на общей площади 1876,4 га, их них на территории ГПЗ «Азас» зарегистрировано 3 лесных пожара на общей площади 1,4 га, на территории ГПБЗ «Убсунурская котловина» зарегистрирован 1 лесной пожар на общей площади 1875 га», — добавили в ведомстве.

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