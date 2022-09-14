Тегеран, 14 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. 13 сентября представитель судебной власти Ирана Масуд Сетаеши осудил Соединенные Штаты за новые санкции в отношении иранского министерства разведки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

На своей еженедельной пресс-конференции представитель судебной власти Ирана заявил, что метод США всегда заключался в создании шумихи в СМИ, что на сегодняшний день является неэффективной и изжившей себя тактикой.

Сетаеши решительно осудил санкции Соединенных Штатов в отношении министерства разведки Ирана и заявил: «Мы ожидаем, что министерство иностранных дел Ирана будет стоять на своем и займется этим вопросом, приняв ответные решительные меры».

В ответ на вопрос о принадлежности государству трех островов в Персидском заливе представитель судебной власти отметил, что Организацией по регистрации недвижимости Ирана были приняты эффективные меры для защиты национальных интересов.