Барнаул, 14 сентября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Всё сложнее комментировать киевские новости имени Зеленского и Арестовича, которые всё больше и больше напоминают сводки из сумасшедшего дома, считает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова советник офиса президента Зеленского, который подчеркнул, что тех, кто добровольно получил российский паспорт и «активно поддерживает» Россию, следует судить за госизмену, он пояснил:

Wellingtonstravel.com Российский паспорт

«Грозить обвинениями в госизмене своим жителям, вся вина которых, по сути, заключается в том, что они хотят жить спокойно и говорить на родном языке, — это, конечно, за гранью добра и зла.

Очень хочется надеяться на то, что разум всё же победит и слова Арестовича, как это часто у него бывает, только словами и останутся. Но лучше всего было бы не отдавать киевским террористам ни пяди тех территорий, которые были освобождены от власти нацистов (а те, с которых союзные силы были вынуждены уйти, — как можно быстрее вернуть) — только так наши братья и сестры на территории б. УССР будут чувствовать себя в безопасности и с уверенностью смотреть в будущее».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что граждане б. УССР, получившие российское гражданство, будут наказаны властями страны за государственную измену, заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

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