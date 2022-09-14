Тегеран, , 09:52 — REGNUM 13 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан приветствовал ирано-тунисские отношения, заявив, что нет никаких ограничений для развития сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Амир Абдоллахиан сделал это заявление на встрече с уходящим послом Туниса в Иране Самиром Аль-Мансаром. Он указал на общность позиций двух стран по различным региональным и международным вопросам.

В другом месте своего выступления иранский дипломат высоко оценил позитивную и конструктивную позицию, занятую правительством и народом Туниса в соответствии с поддержкой палестинцев и выступлением против членства израильского режима в качестве члена-наблюдателя в Африканском союзе.

Говоря о текущих событиях в Тунисе, он выразил уверенность, что благодаря мудрости тунисских чиновников, а также единству тунисского правительства и нации африканское Государство сможет процветать во всех областях.

Между тем, аль-Мансар отметил взаимные усилия для успешного проведения заседания совместной комиссии. «Мы всегда будем поддерживать народ и правительство Ирана и не пожалеем никаких усилий для укрепления великого двустороннего сотрудничества», — подчеркнул он.