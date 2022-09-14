Тегеран, 14 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. 13 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан приветствовал ирано-тунисские отношения, заявив, что нет никаких ограничений для развития сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан сделал это заявление на встрече с уходящим послом Туниса в Иране СамиромАль-Мансаром. Он указал на общность позиций двух стран по различным региональным и международным вопросам.

В другом месте своего выступления иранский дипломат высоко оценил позитивную и конструктивную позицию, занятую правительством и народом Туниса в соответствии с поддержкой палестинцев и выступлением против членства израильского режима в качестве члена-наблюдателя в Африканском союзе.

Говоря о текущих событиях в Тунисе, он выразил уверенность, что благодаря мудрости тунисских чиновников, а также единству тунисского правительства и нации африканское Государство сможет процветать во всех областях.

Между тем, аль-Мансар отметил взаимные усилия для успешного проведения заседания совместной комиссии. «Мы всегда будем поддерживать народ и правительство Ирана и не пожалеем никаких усилий для укрепления великого двустороннего сотрудничества», — подчеркнул он.