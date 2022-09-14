Тегеран, , 09:10 — REGNUM Немецкий и иранский институты подписали меморандум о взаимопонимании для расширения сотрудничества в области палеоклиматологии и геохимии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 сентября.

Иран

Геологическая служба разведки полезных ископаемых Ирана (GSI) и Центр наук о морской среде (MARUM) при Бременском университете подписали меморандум о взаимопонимании в режиме видеосвязи.

Директор MARUM Майкл Шульц и глава GSI Алиреза Шахиди, который также является заместителем министра промышленности, шахт и торговли, подписали соответствующий документ, призвав к дальнейшему расширению академического сотрудничества.

Целью соглашения они объявили обмен научно-техническими возможностями в области палеоклиматологии и геохимии как в Германии, так и в Иране.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает научное бурение на шельфе и на суше в обеих странах.

Согласно данным Mehr, MARUM стремится к фундаментальным и беспристрастным исследованиям в интересах общества и морской среды, а также в соответствии с Целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций.