Тегеран, 14 сентября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. 13 сентября представитель министерства иностранных дел Ирана призвал к мирному урегулированию споров между Арменией и Азербайджанской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

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Насер Канани выразил обеспокоенность эскалацией напряженности и пограничными конфликтами между Азербайджаном и Арменией, призвав обе стороны проявлять сдержанность и решать споры мирным путем на основе международного права.

«Исламская Республика Иран не примет никаких изменений в границах между Арменией и Азербайджанской Республикой», — вновь подтвердил Канани.

Иранский дипломат подчеркнул, что Иран внимательно следит за текущей ситуацией, подчеркнув необходимость соблюдения территориальной целостности двух стран. Он также выразил готовность Исламской Республики Иран (ИРИ) оказать всеобъемлющую помощь в разрешении споров между двумя соседними государствами.