Тегеран, , 10:28 — REGNUM Иран готов строить сталелитейные заводы или напрямую продавать Венесуэле стальную продукцию и цемент, заявил иранский чиновник, отметив, что ряд иранских промышленных и горнодобывающих предприятий, работающих в данной отрасли, в ближайшее время посетят латиноамериканскую страну. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 сентября.

Венесуэла

Говоря о сотрудничестве между Ираном и Венесуэлой в промышленности, а также горнодобывающей и минерально-сырьевой отраслях, директор по планированию и стратегическому надзору Иранской организации по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) Амир Саббах заявил в интервью IRNA, что Венесуэла является одной из стран-экспортеров нефти в Латинской Америке, где цена на нефть находится в диапазоне 100 долларов за баррель, что означает хороший источник дохода для этой страны.

Саббах отметил, что на встрече, состоявшейся недавно с министром транспорта Венесуэлы, было решено, что ряд иранских экспертов в области промышленности посетят Венесуэлу, а затем выполнят проекты для иранских компаний, которые намерены строить промышленные объекты, добывать и осуществлять экспорт в эту страну.