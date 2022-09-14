Тегеран, 14 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. 13 сентября министр высшего образования и научных исследований Сирии БассамБаширИбрагим и посол Ирана в Дамаске Махди Собхани обсудили вопросы развития сотрудничества в области образования и научных исследований. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

קרלוס הגדול Иран и Сирия на карте мира

По данным сирийских СМИ, Башир Ибрагим подчеркнул важность активизации исполнительного плана, подписанного между двумя странами, взаимных научных поездок, проведения семинаров и конференций, обмена опытом и проведения совместных научных исследований. Он также выразил надежду на повышение уровня академического сотрудничества между университетами Сирии и Ирана.

Между тем, Собхани выразил поддержку Иранской стороной Дамаска, выступив за укрепление научного сотрудничества между двумя странами, начало совместной научной деятельности и формирование совместных комитетов для рассмотрения всех вопросов, которые служат интересам двух стран.