Бишкек, , 07:46 — REGNUM Перестрелка произошла на участке киргизско-таджикской границе 14 сентября, сообщили пресс-центре пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Киргизии (ПС ГКНБ).

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Местом инцидента стал Булак-Башы Баткенский район Баткенской области Киргизии. В Бишкеке утверждают, что таджикские пограничники заняли позиции на не описанном участке госграницы, нарушив ранее достигнутые договоренности. После этого пограничники Киргизии потребовали от таджикских военнослужащих покинуть территорию, но те не подчинились и, по версии киргизской стороны, первыми открыли огонь.

В рамках завязавшейся перестрелки военные Таджикистана применили минометы. В ГКНБ отметили, что огонь периодически начинается, а затем стихает. По предварительной информации, с киргизской стороны никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня на границе Киргизии и Таджикистана произошло очередное обострение, которое привело к перестрелке, унесшей жизнь одного пограничника. Еще трое военнослужащих пострадали.

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