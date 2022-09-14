Кемерово, , 07:46 — REGNUM Кемеровский и Донецкий политехнические вузы совместно будут готовить специалистов для тяжёлой промышленности. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

Студенты ИА REGNUM

Отмечается, что соглашение о сотрудничестве подписано во время посещения ректором Донбасского государственного технического института Дмитрия Вишневского Кузбасского государственного технического университета.

Документом предусмотрена совместная научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов, развитие совместных дистанционных форм обучения, курсы повышения квалификации педагогов.

Кроме того, стороны будут обмениваться учебно-методической литературой по горному делу, машиностроению, химическим технологиям.

Также планируется подготовка совместной программы по вопросам патриотического воспитания молодёжи и культурного обмена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кемеровские специалисты подготовили предложения по восстановлению промышленности и нормального рабочего ритма жизни Горловки. Кузбассовцы также собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса.