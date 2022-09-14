Нур-Султан, , 07:43 — REGNUM Ветроэлектростанция «Шелек», первый новый проект «зеленой энергетики», совместно построенный Китаем и Казахстаном, была официально запущена, сообщает 14 сентября газета Global Times.

Казахстан и Китай kursiv.kz

Ветроэлектростанция может вырабатывать 230 млн кВт/ч электроэнергии в год, что означает сокращение выбросов парниковых газов на 206 000 тонн и экономию 89 000 тонн стандартного угля каждый год, сообщил подрядчик проекта, Chengdu Engineering Corporation Limited, дочерняя компания китайского государственного предприятия Power Construction Corporation of China.

По данным министерства энергетики Казахстана, ветроэлектростанция Шелек может значительно облегчить проблему нехватки электроэнергии на юге Казахстана и способствовать планам страны по сокращению выбросов углерода и реструктуризации энергетики.

«С момента подписания проекта мы преодолели множество проблем, включая сильный холод, вспышки COVID-19 и местные беспорядки. Проект помог обучить группу местных жителей строительству, техническому обслуживанию и управлению ветроэнергетикой, что не только способствовало трудоустройству местных жителей, но и развило таланты и опыт для будущих новых энергетических проектов Казахстана», — сказал генеральный менеджер Chengdu Engineering Corporation Limited Хэ Яньфэн .

В качестве ведущего проекта китайско-казахстанского сотрудничества в области зеленой энергетики проект ветропарка «Шелек» был подписан на форуме китайско-казахстанских предпринимателей во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан в 2017 году.

По данным Министерства иностранных дел Китая, Си Цзиньпин совершит государственные визиты в Казахстан и Узбекистан с 14 по 16 сентября по приглашению президентов двух стран. Си Цзиньпин также примет участие в 22-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узбекистанском городе Самарканд.

Проект ветроэлектростанции «Шелек» был включен в список ключевых китайско-казахстанских проектов по созданию производственных мощностей в рамках инициативы «Пояса и пути» (BRI), которую Си Цзиньпин впервые предложил в Казахстане в 2013 году. На сегодняшний день более 140 стран, представляющих различные регионы, культуры и этапы развития, а также более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве BRI с Китаем.