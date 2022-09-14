Домбаровский район, Оренбургская область, 14 сентября, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Домбаровском районе Оренбургской области выясняют обстоятельства гибли 11-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.

Electric-tolk.ru Ток

По данным следствия, тело школьника обнаружили вечером 12 сентября на крыше заброшенного строения, расположенного по улице Халтурина в райцентре Домбаровский. Причиной смерти стала электротравма.

Ребёнок получил смертельную травму в результате поражения электрическим током высоковольтной линии электропередачи, проходящей по крыше заброшенного строения. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).