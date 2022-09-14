Чебоксары, 14 сентября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одного из мясоперерабатывающий предприятий. Правоохранители считают, что она изготавливала фиктивные платёжные поручения, присвоив более 467 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантом уголовного дела стал бывший главный бухгалтер предприятия по производству колбас. В ведомстве полагают, что с ноября 2020 года по июль 2021 года обвиняемая изготавливала и предоставляла в банк фиктивные поручения, в которых указывала недостоверные сведения о назначении платежей.

По данным правоохранителей, в реальности средства переводились на её личные счета, а в бухгалтерскую программу вносились фиктивные сведения о якобы оплате за товары и услуги по договорам, либо начислении зарплаты. По оценке следствия, таким образом было присвоено более 467 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что обвиняемая дала признательные показания. Ей инкриминируют два эпизода мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и два эпизода неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Материалы дела переданы в Новочебоксарский городской суд.

Напомним, ранее в Москве задержали и доставили в Чувашию бывшего сотрудника компании «Экра», которую обвинили в хищении более 185 млн рублей предприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM , 13 сентября 2022 года стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с затягиванием сроков строительства школы в микрорайоне Садовый в Чебоксарах. По данным правоохранителей, неправомерная смена подрядчика привела к росту затрат на строительство, речь идёт о сумме не менее 70 млн рублей.

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