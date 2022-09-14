Пекин, 14 сентября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Китайская верфь COSCO Shipping Heavy Industry завершила строительство плавучего производственного судна для хранения и разгрузки (FPSO), крупнейшего в мире, которое будет использоваться в проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Африке, сообщает 14 сентября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно отчету, судно будет обслуживать месторождение сжиженного природного газа Торту/Ахмеим у побережья Мавритании и Сенегала в Западной Африке после доставки, поставляя СПГ в Мавританию, Сенегал и другие страны региона. Проект также сыграет важную роль в развитии международной зеленой энергетики. Сообщается, что судно было заказано британским нефтегазовым гигантом BP PLC и было построено совместно COSCO Shipping Heavy Industry Co и TechnipFMC PLC. 9 сентября состоялась церемония завершения строительства Tortue FPSO.

Длина судна составляет 70 метров, ширина — 54 метра, глубина — 31,5 метра. Расчетный срок службы составляет 30 лет, а емкость хранилища нефти - 1,44 млн баррелей. В жилых помещениях могут разместиться 140 человек. Строительство началось в мае 2019 года и включало в себя проектирование, закупку, строительство и ввод в эксплуатацию основного корпуса и жилых помещений, а также строительство и интеграцию всех верхних модулей.

FPSO — это сложные специализированные суда, предназначенные для нефтяной промышленности, для хранения нефти и газа с морских месторождений для последующей разгрузки на танкеры, доставляющие их заказчикам по всему миру.

Согласно статистике, опубликованной Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT), Китай сохранил лидирующие позиции в мировой судостроительной промышленности в первой половине 2022 года с долей мирового рынка 45,2%. Согласно данным, национальные верфи выполнили заказы дедвейтом 18,5 млн тонн, заняв первое место в мире. Китай также занял первое место по объему новых заказов с долей 50,8%, хотя, по данным MIIT, новые заказы сократились на 41,3% в годовом исчислении до 22,46 млн тонн.