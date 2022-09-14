Варшава, 14 сентября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Студия Techland выпустила бесплатное обновление к Dying Light 2: Stay Human, которое добавляет в игру вторую главу Chapter 2: A Huntress and a Hag («Охотница и ведьма»). Анонсирующий ролик был опубликован 13 сентября на одном из видеоресурсов проекта.

Dyinglightgame.com Игра Dying Light 2: Stay Human

С релизом патча в Dying Light 2 появился новый персонаж: женщина по имени Шэнь Сю, также известная под прозвищем Охотница. Кроме неё обновление также добавило в игру нового противника — Ведьму.

Ранее разработчики пояснили, что хотели ввести в Dying Light 2 врага, с которым игроки раньше не сталкивались. Они также намекнули, что ведьма сможет нарушать привычные геймерам правила игры. В новом трейлере Techland подробно рассказала об обновлении.

Напомним, релиз Dying Light 2: Stay Human состоялся 4 февраля 2022 года. На известном рейтинговом сайте Metacritic критики оценили ПК-версию игры в 77 баллов (из 100), рядовые пользователи дали ей лишь 4,3 балла (из 10).