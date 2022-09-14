Пекин, , 07:31 — REGNUM Исследователи аэрокосмических технологий Китая объявили, что впервые в стране были проведены тестовые летные испытания разработанного в стране многоразового двигателя на жидком кислороде и керосине, что знаменует собой крупный прорыв в разработке двигателей, пригодных для повторного использования, сообщает 14 сентября газета Global Times.

Запуск китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» AAxanderr

Модель многоразового двигателя была разработана Сианьским институтом аэрокосмической тяги, дочерним предприятием 6-й академии государственного аэрокосмического гиганта Китайской аэрокосмической технологической корпорации (CASC).

В ходе тестовых летных испытаний двигатель сначала служил в качестве основного двигателя в первом полете и после проверки и технического обслуживания успешно выдержал еще одно повторное летное испытание, впервые в истории аэрокосмической отрасли страны реализовав повторное использование жидкостного ракетного двигателя, по словам разработчиков из Сианя.

Глава института в Сиане Чжан Сяоцзюнь отметил, что это показало, что технология повторного использования двигателей в стране достигла стадии практического использования, и пообещал, что они продолжат изучать технологические решения, чтобы обеспечить надежную поддержку космической программы страны.

Сианьский институт не сообщил о тяге двигателя или о том, какая ракета-носитель была задействована в летных испытаниях на момент публикации. Шестая академия CASC сообщила Global Times, что более подробная информация о тестировании будет опубликована позже.

Двигатель американского челнока SSME был частично пригоден для повторного использования в 1980-х годах, но SSME не достиг своей проектной способности быть многоразовым в течение 55 полетов на практике до его выхода на пенсию с программой Space Shuffle в 2011 году. По словам бывшего системного инженера NASA JPL Марка Адлера, каждый маршевый двигатель шаттла был рассчитан на 55 полетов, но на самом деле они совершили в среднем около 10 полетов каждый.

Технология, разработанная SpaceX, известная как многоразовая ракета вертикального взлета и посадки (VTVL), которая успешно приземлилась в 2015 году и на морскую платформу в 2016 году, ознаменовала собой развитие технологии многоразовых ракет-носителей в XXI веке.

Китайская ракета-носитель нового поколения среднего размера «Чанчжэн-8» совершила успешный первый полет в декабре 2020 года. Считается, что она потенциально может быть использована повторно в будущем. Согласно планам, обнародованным CASC, ожидается, что первая ступень «Чанчжэн-8» будет использована 10 раз к 2025 году, а к 2035 году ожидается, что вся ракета будет многоразовой.