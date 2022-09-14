Токио, 14 сентября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Японская императорская чета будет представлять Страну восходящего солнца на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, которые состоятся в Лондоне 19 сентября. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 14 сентября объявил на регулярной пресс-конференции в Токио.

Go.jp Император Нарухито и императрица Масако

Хирокадзу Мацуно «Императорская чета выразила желание присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II по приглашению британской стороны».

По его словам, между японской и британской царственными семьями за многие годы «сложились тёплые и близкие отношения». Официально решение о визите императора Нарухито и императрицы Масако в Лондон будет утверждено на заседании правительства 16 сентября.

Мацуно также проинформировал собравшихся, что премьер-министр Фумио Кисида присутствовать на похоронах королевы не планирует.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт с телом британской королевы Елизаветы II приземлился на базе военно-воздушных сил Великобритании RAF Northolt в западной части Лондона.

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