Японию на похоронах Елизаветы II представят император с супругой
Токио, 14 сентября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Японская императорская чета будет представлять Страну восходящего солнца на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, которые состоятся в Лондоне 19 сентября. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 14 сентября объявил на регулярной пресс-конференции в Токио.
По его словам, между японской и британской царственными семьями за многие годы «сложились тёплые и близкие отношения». Официально решение о визите императора Нарухито и императрицы Масако в Лондон будет утверждено на заседании правительства 16 сентября.
Мацуно также проинформировал собравшихся, что премьер-министр Фумио Кисида присутствовать на похоронах королевы не планирует.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт с телом британской королевы Елизаветы II приземлился на базе военно-воздушных сил Великобритании RAF Northolt в западной части Лондона.
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