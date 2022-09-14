Мелитополь, Бывш. УССР, , 07:23 — REGNUM Население освобожденных Россией территорий Запорожской области массово обращается к региональным властям с призывом предоставить оружие для отражения каких-либо попыток вторжения ВСУ. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Автомат Калашникова uzz75

«К нам массово обращаются жители Запорожской области и требуют выдать им оружие, чтобы не допустить никаких попыток наступления [киевским — прим. ИА REGNUM] войск», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Рогов также отметил, всё население региона «сплотилось воедино против террористического режима» Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай объявил, что в Запорожье ополченцы начали создавать добровольческую армию для полного освобождения области от киевских боевиков.

14 сентября Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы России усилили линию обороны в Запорожской области после стягивания войск ВСУ к фронту.

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