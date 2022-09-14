Пермь, , 07:27 — REGNUM Политтехнолог Дмитрий Логинов считает, что представителей киевской хунты будет судить их же народ. Заявление против своего же народа не останется безнаказанным. Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя заявление Алексея Арестовича о том, что граждан [б. УССР] добровольно получивших паспорта России будут судить за госизмену.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что вначале представители киевской хунты кричат, что «всех пересажаем и расстреляем». Затем остужают риторику, что «не совсем всех, а только некоторых». С учётом того, что в территории Харьковской области, перешедшие под контроль хунты, уже вошли так называемые фильтрационные подразделения и хватают всех подряд и устраивают махновщину, то судебные процессы вряд ли будут.

«Все эти громкие лозунги и визг из-за тактической победы, которая была и не Киевом разработана, и не им реализована, являются халтурными выстрелами в воздух», — сказал политтехнолог.

Он убеждён, что через некоторое время народ с территории б. УССР будет судить «этих упырей» за госизмену и предательство интересов страны, за геноцид над своим народом.

«Они забыли, чем кончил Муссолини и полтора десятка высших фашистских преступников после Нюрнбергского трибунала. Их в скором времени может ждать та же участь. Ведь каждое их заявление, направленное на ущерб собственному народу, не останется безнаказанным. В век цифровых технологий всё фиксируется и записывается. Эти материалы и лягут в основу того, за что представителей бандитского киевского режима будут судить», — резюмировал Логинов.

Напомним, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что все добровольно получившие паспорта РФ жители б. УССР будут осуждены за госизмену.