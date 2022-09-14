14 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Италии высмеяли заявление госсекретаря США о том, что Россия влияет на политику других странах, финансируя партии и политиков.

Владимир Бадмаев, , 09:56 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в финансировании политических партий и политиков в других странах. С 2014 года, по его словам, Москва направила на эти цели 300 млн долларов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян Массейс. Два лицемера

Согласно данным американской разведки, деньги ушли в более чем 20 стран. В связи с этим итальянские политики в преддверии приближающихся выборов в парламент начали свою «охоту на ведьм».

Так, лидер Партии зелёных Анджело Бонелли, а также соучредитель «Братьев Италии» Гвидо Крозетто призвали власти назвать имена тех, кто связан с Москвой. В «Лиге Севера» (которую называют пророссийской) пригрозили судом любому, кто будет распространять «инсинуации» по этому вопросу.

Между тем простые итальянцы высмеяли заявление американского чиновника, называя его лицемерным. Пользователи соцсетей призвали Блинкена обратить внимание на свою страну, которая действительно организовала перевороты во множестве стран.

«Американцы организовали и провели государственные перевороты в более чем 20 странах мира. Это не учитывая поддержку террористических организаций. Но не думаю, что La Repubblica будет об этом писать статью», — прокомментировала Мануэла Л.

«То есть русские делают то, чем американцы занимаются с 1946 года?» — спрашивает Джанлука Г.

«Информация разведки США». Уверены ли мы, что США можно считать беспристрастным источником, особенно по теме России?» — задаётся риторическим вопросом Даниеле Де С.

«Они забыли, сколько политических партий в других странах профинансировали сами США», — отметил Лучано К.

Бывший вице-президент США Майк Пенс и венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо

«Всего по 15 млн на страну за шесть лет? Несерьёзно», — смеётся Анджело С.

«Ну, а американцы никогда не вмешивались в политику других стран. Давайте прекратим обманывать», — призвала Габриелла П.

«Это говорит представитель страны, которая угрожает, запугивает, грабит три четверти государств мира, свергает неугодные правительства или устраивает военное вторжение», — возмущается Алессандро Б.

«Эти американцы всегда критикуют других, как будто они сами святые. К счастью, многие итальянские граждане знают, на чьей стороне правда», — заключил Дино С.

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